﻿ В Минске ищут пожилого мужчину, страдающего болезнью Альцгеймера. Он практически не разговаривает. 21.by
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В Минске ищут пожилого мужчину, страдающего болезнью Альцгеймера. Он практически не разговаривает

13.01.2020 21:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столице день назад пропал мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».



72-летний Петр Францевич Козловский живет в Минске на ул. Колесникова, 6. 12 января, около 13.00, он был вблизи ДС «Кунцевщина», откуда ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно, пишет TUT.BY

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы черные. Внимание! Мужчина практически не разговаривает, речь невнятная.

Был одет: синяя крутка с капюшоном, коричневая кепка, мастерка серо-черная с капюшоном, майка поло красная, брюки, трико и туфли черного цвета.
 
Теги: Минск
 
 
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В столице день назад пропал мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
 
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