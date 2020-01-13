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Американские генетики вывели светящихся кошек

14.01.2020 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые из Соединенных Штатов Америки с помощью новейших технологий генетического редактирования вывели светящихся кошек, сообщает онлайн-журнал Planet Today.


Фото Planet Today

С начала 2000-х годов американские ученые реализуют проект на основе наработок корейских коллег. Путем многолетних экспериментов, добавляя в геном домашней кошки некоторые части ДНК светящихся морских медуз, ученые вывели необычных котят, в организме которых присутствует зеленый флуоресцентный белок.

Для кошек новое свойство особой пользы не представляет. А вот сама технология, доказавшая свою жизнеспособность, в перспективе может быть полезной для вмешательства в ДНК людей с целью исцеления от пока неизлечимых наследственных болезней, пишет belta.by
 
 
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Ученые из Соединенных Штатов Америки с помощью новейших технологий генетического редактирования вывели светящихся кошек, сообщает онлайн-журнал Planet Today.
 
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