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Американские генетики вывели светящихся кошек
Источник материала: Партизан
Ученые из Соединенных Штатов Америки с помощью новейших технологий генетического редактирования вывели светящихся кошек, сообщает онлайн-журнал Planet Today.
Фото Planet Today
С начала 2000-х годов американские ученые реализуют проект на основе наработок корейских коллег. Путем многолетних экспериментов, добавляя в геном домашней кошки некоторые части ДНК светящихся морских медуз, ученые вывели необычных котят, в организме которых присутствует зеленый флуоресцентный белок.
Для кошек новое свойство особой пользы не представляет. А вот сама технология, доказавшая свою жизнеспособность, в перспективе может быть полезной для вмешательства в ДНК людей с целью исцеления от пока неизлечимых наследственных болезней, пишет
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Ученые из Соединенных Штатов Америки с помощью новейших технологий генетического редактирования вывели светящихся кошек, сообщает онлайн-журнал Planet Today.
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