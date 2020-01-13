В конце минувшей недели редакция «КС» получила очередную весточку из района. Это значит, что обратная связь важна не только для редакции, но и для верных друзей газеты — подписчиков.

Написала нам учитель трудового обучения Черницкой школы Татьяна Минко. В своем письме она простит на страницах районки рассказать о замечательной женщине, долгожителе, ветеране педагогического труда Черницкого УПК Ираиде Петровне Монич.

Совсем недавно, 7 января, Ираида Петровна отметила свой 90-летний юбилей. В День рождения ветеран принимала поздравления не только от родных и близких, но и от педколлектива школы, Краснознаменского сельского клуба и, конечно, управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома.

В добром здравии в уютном доме именинница встретилась с людьми, пришедшими сказать ей теплые слова поздравлений и вручить цветы и подарки. Директор школы Оксана Сманцер, автор письма, директор Краснознаменского сельского клуба Юрий Саперов, учитель физической культуры Михаил Цыбульский поздравили Ираиду Петровну с юбилеем. Желали, конечно, здоровья, благодарили за нелегкий труд и за многолетнюю педагогическую работу, за профессионализм и высокие человеческие качества.

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