Председатель Пинского горисполкома проведёт выездной приём граждан

Источник материала: Полесская правда



16 января с 15.30 до 16.30 в управлении по образованию Пинского городского исполнительного комитета по адресу: г. Пинск, ул. Ленина, д. 39, каб. 12 выездной прием граждан проведет председатель Пинского городского исполнительного комитета Иван Григорьевич Ребковец.

Предварительная запись на прием осуществляется до 17.00 15 января по телефону 31-64-23.