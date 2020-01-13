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Председатель Пинского горисполкома проведёт выездной приём граждан
14.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Предварительная запись на прием осуществляется до 17.00 15 января по телефону 31-64-23.
По информации
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> 16 января с 15.30 до 16.30 в управлении по образованию Пинского городского исполнительного комитета по адресу: г. Пинск, ул. Ленина, д. 39, каб. 12 выездной прием граждан...
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