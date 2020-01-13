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В Пинске пройдет детский конкурс красоты «Мини мистер 2020»
14.01.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Конкурс проводится с февраля по март 2020 года. В нем могут принять участие мальчики в возрасте 9 лет.
С 13 января по 6 февраля
6 февраля в Пинском городском Доме культуры участников конкурса ждет кастинг. Финал культурно-зрелищного мероприятия «Мини-мистер 2020» пройдет 13 марта.
Телефон для консультации: +375 29 230 53 97, +375 29 675 27 30 (Viber, Telegram).
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться в
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Конкурс проводится с февраля по март 2020 года. В нем могут принять участие мальчики в возрасте 9 лет. С 13 января по 6 февраля заявку на участие можно...
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