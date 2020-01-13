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В Пинске пройдет детский конкурс красоты «Мини мистер 2020»

14.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Конкурс проводится с февраля по март 2020 года. В нем могут принять участие мальчики в возрасте 9 лет.

С 13 января по 6 февраля заявку на участие можно будет отправить по электронной почте mini_mister@mail.ru или заполнить электронную ФОРМУ.

6 февраля в Пинском городском Доме культуры участников конкурса ждет кастинг. Финал культурно-зрелищного мероприятия «Мини-мистер 2020» пройдет 13 марта.

Телефон для консультации: +375 29 230 53 97, +375 29 675 27 30 (Viber, Telegram).

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться в ПОЛОЖЕНИИ.



Пинский горисполком

 
 
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Конкурс проводится с февраля по март 2020 года. В нем могут принять участие мальчики в возрасте 9 лет. С 13 января по 6 февраля заявку на участие можно...
 
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