«Морозилка - это очень интимно. Ее показывают уже после вагины, дырявых колготок и сумасшедшей бабушки»

Источник материала: Tut.by

У нас новый колумнист: остроумная, смешная и длинноногая украинка Евгения Плихина, автор Telegram-канала «Плихина и набор слов» . Там вы можете читать рассказы Евгении «о веселом и грустном, о добром и глупом, о лиричном и колбасе», когда захотите, а у нас — еженедельно, по вторникам. Начнем с темы серьезной: как проверить, настоящая у вас любовь или такое себе. Морозилкой — уверена Евгения.





— Если ваш партнер еще ни разу не открывал вашу морозильную камеру в холодильнике — кинуть туда опохмельные пельмешки или нагрести льда, чтобы сложить его прибитый палец, то, разумеется, никакая это еще не любовь. Так, притирка. Конфеты-букеты, интрижка, не больше. Ведь морозилка — это очень интимно. Ее показывают в последнюю очередь — уже после вагины, дырявых колготок и сумасшедшей бабушки. Потому что хрен его знает, что там можно увидеть.





Фарш, купленный на случай котлет или блокады. Замороженная вишня, что теперь больше похожа на кровавый ледник. Старый ноутбук, который вы положили охладиться летом 2007-го и забыли навсегда. Недоеденное мороженое. Кости для холодца. Гусь. Останки бывшего. Останки бывшего гуся.

Морозилка — всегда лотерея. Зачастую пугающая.

Поэтому если вы сразу хотите проверить, ваш ли человек рядом и вообще нужно ли ставить на эти отношения, откажитесь от долгих прелюдий. Не ходите в кино и не ездите смотреть на «безумный закат над рекой» (это еще успеется), а просто пригласите на втором свидании мужчину в гости.





Он, конечно, немного растеряется и возбудится одновременно. Наденет что-то чистенькое, купит чернослив в шоколаде, вино и презервативы и приедет пахучий-пахучий. Вы снимите с него пуховик, возьмите за руку и подведите к холодильнику. И так строго ему скажите:

— Мне нужно тебе что-то показать.

Он промямлит, что вы его пугаете, или отшутится про грудь и «что так быстро?», но вы лица не теряйте. У вас важная операция.

— Сейчас я покажу тебе свою морозилку.

Дайте ему пару секунд на воздух и мысли о том, что вы больная и надо бы такси вызывать немедленно… И открывайте!





— Смотри. Это у меня какое-то мясо срослось с пакетом. Помню эту субстанцию еще со школы, до сих пор лежит. Мой самый долгий роман.

А это смесь замороженных овощей для борща. Я когда-то увлеклась кулинарией, думала буду много готовить. Сожгла сырники и брови, поэтому хобби сменила. А пакетик еще с тех времен. Напоминает мне, что в танцах я лучше, чем у плиты.

А вот черт его знает что. Наверное, петрушка. Или укроп. А нет! Это базилик. А нет… Это что-то проросло, завонялось, поэтому я сюда его спрятала перед тем, как выбросить. А вот свежак — вареники купила, с капустой. Ты любишь с капустой?

Если парень все еще стоит рядом, эксперимент идет успешно.

— А зачем ты мне это все показываешь? — спросит он вас.

— Хочу понять, совместимы ли мы.

— Сравниваешь наши морозилки? Теперь мне свою надо показать?

— Нет, хочу понять, не чистоплюй ли ты и не пугают ли тебя периодические экспедиции в пищевой морг. А еще я иногда в кровати ем, складываю вещи на стул и хожу обутая по ковру. Ну все. Я почти голая! Теперь ты знаешь обо мне все! Я тебя не отпугиваю?

И если он ответит…

— Не понимаю, конечно, зачем ты хранишь дома трупы животных, лучше питаться овощами и пить росу.

Или:

— Странно это все. Думал, будет секс.

Либо:

— Мне страшно.

Или:

— С капустой — не люблю.

… То этот человек не ваш. Отдайте ему чернослив и выставьте за дверь. Но если парень выпучит глаза, а через минуту заглянет в лоток морозилки и скажет:

— Хм. Кажется, это пророс лук. Точно он! Давай выбросим?

… Целуйте!





Это ваш мужчина. Не факт, конечно, что жить вы будете долго и счастливо, но совместный комфорт вам гарантирован хоть на какое-то время. Ведь нет ничего хуже партнера, который постоянно зудит, что у вас срач, хаос и дисбаланс. Вы это и сами знаете. Вам не нужна критика. Вам нужны объятия и фраза: «Я похоронил твое кладбище в холодильнике за тебя. Теперь там пусто и охлаждается бутылочка».

Попробуйте. Работает. Клянусь прошлогодним зеленым горошком.