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На Australian Open приостановили тренировки из-за дыма от пожаров

14.01.2020 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утренние тренировки на Australian Open, где сегодня стартовали квалификационные турниры, были отменены из-за плохого качества воздуха. Соревновательные матчи начались в 11 утра с часовой задержкой, передает sports.ru.


Фото: twitter.com/AustralianOpen

В турнирном пресс-релизе сказано, что условия на кортах улучшаются и за ними ведется постоянное наблюдение. Дальнейшие решения будут приняты совместно с медицинским персоналом турнира, национальным Бюро метеорологии и Управлением по охране окружающей среды (EPA) штата Виктория.

Ночью на вторник из-за ветра, дувшего в Мельбурн со стороны продолжающихся лесных пожаров, EPA оценило качество воздуха в городе как очень плохое, но спрогнозировало его улучшение в течение дня.

 
 
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Соревновательные матчи начались в 11 утра с часовой задержкой.
 
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