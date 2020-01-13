На Australian Open приостановили тренировки из-за дыма от пожаров

Источник материала: Tut.by

Утренние тренировки на Australian Open, где сегодня стартовали квалификационные турниры, были отменены из-за плохого качества воздуха. Соревновательные матчи начались в 11 утра с часовой задержкой, передает sports.ru.



Фото: twitter.com/AustralianOpen

В турнирном пресс-релизе сказано, что условия на кортах улучшаются и за ними ведется постоянное наблюдение. Дальнейшие решения будут приняты совместно с медицинским персоналом турнира, национальным Бюро метеорологии и Управлением по охране окружающей среды (EPA) штата Виктория.

Ночью на вторник из-за ветра, дувшего в Мельбурн со стороны продолжающихся лесных пожаров, EPA оценило качество воздуха в городе как очень плохое, но спрогнозировало его улучшение в течение дня.