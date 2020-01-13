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На Australian Open приостановили тренировки из-за дыма от пожаров
Источник материала: Tut.by
Утренние тренировки на Australian Open, где сегодня стартовали квалификационные турниры, были отменены из-за плохого качества воздуха. Соревновательные матчи начались в 11 утра с часовой задержкой,
В турнирном пресс-релизе сказано, что условия на кортах улучшаются и за ними ведется постоянное наблюдение. Дальнейшие решения будут приняты совместно с медицинским персоналом турнира, национальным Бюро метеорологии и Управлением по охране окружающей среды (EPA) штата Виктория.
Ночью на вторник из-за ветра, дувшего в Мельбурн со стороны продолжающихся лесных пожаров, EPA оценило качество воздуха в городе как очень плохое, но спрогнозировало его улучшение в течение дня.
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Соревновательные матчи начались в 11 утра с часовой задержкой.
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