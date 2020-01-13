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Контрабандисты пытались ввезти в Польшу больше 3000 пачек сигарет
14.01.2020 10:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Автомобили, вызвавшие подозрение у таможенников, въехали на территорию Польши один за другим, сообщает
В первом микроавтобусе была оборудована специальная ниша в полу. В тайнике оказались около 3 тыс. пачек сигарет. Еще 150 пачек нашлись в автомобилях под управлением 26-летнего мужчины и 36-летней женщины. В качестве тайников использовались крыша и топливный бак.
В отношении всех троих нарушителей возбуждены уголовные дела. Белорусам грозят конфискация автомобилей и крупные штрафы.
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Контрабандный груз, оцененный в 26,5 тыс. рублей, польские таможенники обнаружили в автомобилях, пересекавших пункт пропуска "Бобровники".
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