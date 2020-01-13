Контрабандисты пытались ввезти в Польшу больше 3000 пачек сигарет

Автомобили, вызвавшие подозрение у таможенников, въехали на территорию Польши один за другим, сообщает БЕЛТА .

В первом микроавтобусе была оборудована специальная ниша в полу. В тайнике оказались около 3 тыс. пачек сигарет. Еще 150 пачек нашлись в автомобилях под управлением 26-летнего мужчины и 36-летней женщины. В качестве тайников использовались крыша и топливный бак.

В отношении всех троих нарушителей возбуждены уголовные дела. Белорусам грозят конфискация автомобилей и крупные штрафы.

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