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Канцтовары для детей

14.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Канцтовары для детей

Добрые дела продолжаются. В преддверии Старого Нового года центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посетили первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Бандык, активисты молодежного движения средней школы № 4 во главе с педагогом-организатором Ириной Власовой.

Школьники подготовили для ребят шуточные задания. Вместе с дедом Морозом и Снегурочкой все разгадывали загадки, связанные с зимой.

Марина Бандык поздравила детей с праздниками, пожелала им здоровья, радости и исполнения желаний. Гости от районной организации БРСМ и всех первичек школ города и района подарили ребятам канцелярские товары.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ

Канцтовары для детей

Канцтовары для детей

Фото Михаила ЛЕВЦОВА


 
 
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Добрые дела продолжаются. В преддверии Старого Нового года центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посетили первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина...
 
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