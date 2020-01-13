Канцтовары для детей

Источник материала: Горецкий вестник







Добрые дела продолжаются. В преддверии Старого Нового года центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посетили первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Бандык, активисты молодежного движения средней школы № 4 во главе с педагогом-организатором Ириной Власовой.

Школьники подготовили для ребят шуточные задания. Вместе с дедом Морозом и Снегурочкой все разгадывали загадки, связанные с зимой.

Марина Бандык поздравила детей с праздниками, пожелала им здоровья, радости и исполнения желаний. Гости от районной организации БРСМ и всех первичек школ города и района подарили ребятам канцелярские товары.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ









Фото Михаила ЛЕВЦОВА