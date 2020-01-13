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Канцтовары для детей
14.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Добрые дела продолжаются. В преддверии Старого Нового года центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посетили первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Бандык, активисты молодежного движения средней школы № 4 во главе с педагогом-организатором Ириной Власовой.
Школьники подготовили для ребят шуточные задания. Вместе с дедом Морозом и Снегурочкой все разгадывали загадки, связанные с зимой.
Марина Бандык поздравила детей с праздниками, пожелала им здоровья, радости и исполнения желаний. Гости от районной организации БРСМ и всех первичек школ города и района подарили ребятам канцелярские товары.
Валерия ДРОЗДОВСКАЯ
Фото Михаила ЛЕВЦОВА
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Добрые дела продолжаются. В преддверии Старого Нового года центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посетили первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина...
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