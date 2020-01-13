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Зашла перекусить? "Мисс" Василевич отметилась в скандальном ресторане друга Лукашенко
Источник материала: Партизан
Председателя Белорусской теннисной федерации и бизнесмена Сергея Тетерина и депутата Марию Василевич заметили вечером 13 января в ресторане «Лебяжий».
Как напоминает радио
Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин часто появляется рядом с Александром Лукашенко. Например, на уборке урожая в президентской хозяйстве.
Как и многие люди из ближайшего круга Александра Лукашенко, Тетерин имеет крупный бизнес. Он основатель и директор холдинга «БелГлобалСтарт» и других компаний, а также совладелец ТНТ-International.
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22-летняя Мария Василевич — сейчас депутат Палаты представителей, а раньше — победитель конкурса «Мисс Беларусь». Марию Василевич не раз замечали рядом с Лукашенко: она участвовала в рабочих поездках главы государства, они сидели рядом на хоккее, на «Славянском базаре», танцевали на балу.
Пару дней назад ресторан оказался в центре очередного скандала. Его пиарщица Виктория Мороз опубликовала в Instagram «историю» со снимком утиного клюва, в котором лежит тартар из сырого мяса, с подписью: «Кто там переживал за птиц, а?». Мороз больше не сотрудничает с рестораном.
Как строили «Лебяжий»
За последние годы от территории заказника «Лебяжий» под Минском отрезали под строительство 8 га земли из общих 51,5 га.
В ноябре на территории, входившей в заказник, сдали в эксплуатацию ресторан «Лебяжий», что построила компания «Тапас».
Владелец компании «Тапас» - нападающий хоккейной команды президента Павел Белый. Земельные участки «Тапас» получил без аукциона, дали ему и различные льготы.
Стройку ресторана признавали незаконной, но прокуратура Минска не увидела оснований, чтобы принимать меры прокурорского реагирования на нарушение закона.
В прошлом году застройщика оштрафовали за работы без разрешения, но указом Лукашенко от 5 декабря 2018 года №468 в генплан Минска срочно внесли изменения - стройку исключили из зоны особо охраняемых природных территорий.
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Председателя Белорусской теннисной федерации и бизнесмена Сергея Тетерина и депутата Марию Василевич заметили вечером 13 января в ресторане «Лебяжий».
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