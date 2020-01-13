Свабода, одним из первых посетителей ресторана, еще до официального открытия 11 января был Александр Лукашенко. Как напоминает радиоодним из первых посетителей ресторана, еще до официального открытия 11 января был





Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин часто появляется рядом с Александром Лукашенко. Например, на уборке урожая в президентской хозяйстве.





Как и многие люди из ближайшего круга Александра Лукашенко, Тетерин имеет крупный бизнес. Он основатель и директор холдинга «БелГлобалСтарт» и других компаний, а также совладелец ТНТ-International.

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22-летняя Мария Василевич — сейчас депутат Палаты представителей, а раньше — победитель конкурса «Мисс Беларусь». Марию Василевич не раз замечали рядом с Лукашенко: она участвовала в рабочих поездках главы государства, они сидели рядом на хоккее, на «Славянском базаре», танцевали на балу.





Пару дней назад ресторан оказался в центре очередного скандала. Его пиарщица Виктория Мороз опубликовала в Instagram «историю» со снимком утиного клюва, в котором лежит тартар из сырого мяса, с подписью: «Кто там переживал за птиц, а?». Мороз больше не сотрудничает с рестораном.



