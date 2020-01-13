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В Татарстане фура из Беларуси раздавила Peugeot: погибли два человека

14.01.2020 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка и фура из Беларуси столкнулись в Татарстане, погибли два человека. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает ИА «Татар-информ».


Фото: tatar-inform.ru

Авария произошла днем 13 января на трассе Елабуга — Ижевск вблизи населенного пункта Тойма. По словам очевидцев, произошло столкновение фуры с белорусскими регистрационными знаками и Peugeot. Грузовик снес легковушку с дороги в кювет и буквально раздавил ее.

Сообщается, что на месте происшествия погибли два человека. Еще двоих пострадавших с различными травмами доставили в больницу.


Фото: tatar-inform.ru

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

 
 
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Авария произошла днем 13 января на трассе Елабуга - Ижевск вблизи населенного пункта Тойма.
 
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