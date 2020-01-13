|
В Татарстане фура из Беларуси раздавила Peugeot: погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Легковушка и фура из Беларуси столкнулись в Татарстане, погибли два человека. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает
Авария произошла днем 13 января на трассе Елабуга — Ижевск вблизи населенного пункта Тойма. По словам очевидцев, произошло столкновение фуры с белорусскими регистрационными знаками и Peugeot. Грузовик снес легковушку с дороги в кювет и буквально раздавил ее.
Сообщается, что на месте происшествия погибли два человека. Еще двоих пострадавших с различными травмами доставили в больницу.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 13 января на трассе Елабуга - Ижевск вблизи населенного пункта Тойма.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)