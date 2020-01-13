В Татарстане фура из Беларуси раздавила Peugeot: погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Легковушка и фура из Беларуси столкнулись в Татарстане, погибли два человека. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает ИА «Татар-информ» .



Фото: tatar-inform.ru

Авария произошла днем 13 января на трассе Елабуга — Ижевск вблизи населенного пункта Тойма. По словам очевидцев, произошло столкновение фуры с белорусскими регистрационными знаками и Peugeot. Грузовик снес легковушку с дороги в кювет и буквально раздавил ее.

Сообщается, что на месте происшествия погибли два человека. Еще двоих пострадавших с различными травмами доставили в больницу.



Фото: tatar-inform.ru

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.