Не экономьте на безопасности!

Источник материала: Кировец

В каждом доме, квартире находится множество электроприборов, и их количество растёт с каждым годом. Это удобно, эффективно а также является хорошим помощником в быту человека. За 2019 год на территории района произошло 2 пожара из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Как же защитить свое жилище от возникновения пожара?





Рассмотрим самые распространенные заблуждения, которые бытуют по поводу электроприборов:

«Режим ожидания» — круглосуточный режим. Согласитесь, знакомая ситуация — телевизор, компьютер мы не выключаем из сети не то что сутками, а годами. Зарядное устройство, оставленное в розетке, в том числе и на ночь – удобно, практично и привычно. Однако, в неработающих, но включенных в розетку электроприборах многие узлы находятся под напряжением и от перегрева, замыкания они могут загореться в любой момент. При этом достаточно нескольких минут, чтобы огонь распространился по всей комнате. Оставленные без присмотра электроприборы терпеливо и безопасно ждут хозяев. Иногда мы настолько уверены, что пожар может произойти где угодно, только не у нас, что теряем чувство самосохранения и оставляем включенные электроприборы без присмотра. Причем, не только телевизор… Масляные электрообогреватели совершенно безопасны.

Действительно, работу масляного обогревателя принято считать более надежной, чем его «родственника» с открытой спиралью. Но, если мы заглянем в инструкцию, то увидим ряд рекомендаций по эксплуатации, нарушение которых может привести к неисправности или закончится пожаром. Поэтому, каким бы современным не был ваш обогреватель, следите за его исправностью, не накрывайте его и не сушите на нем вещи, не оставляйте с работающим электроприбором детей и всегда выключайте из сети, даже если на короткое время уходите из дома. Помните, обогреватель является очень мощным прибором, поэтому, используя его, нужно учитывать общую нагрузку на электросеть. Включать его наряду с работающими микроволновкой, телевизором, стиральной машиной и компьютером не стоит.







Электрообогреватели «кустарного» не заводского изготовления эксплуатировать запрещено и смертельно опасно !

Срок эксплуатации электроприбора – плюс минус бесконечность.

У нас существует такая практика – отслужившие свой век телевизоры, холодильники и другие электроприборы мы продолжаем эксплуатировать. Но, в инструкции четко указан срок эксплуатации. И когда он истекает, нужно всерьез задуматься о замене старого электроприбора на новый. Это конечно, затратное дело, однако последствия пожара гораздо ущербнее.

В случае возникновения пожара незамедлительно сообщите в МЧС по телефону «101» или «112».

Берегите себя, близких и свой дом, в котором Вы живете!