«Пик несчастья» у белорусов наступает в этом возрасте

Источник материала: Ежедневник



фото: yakutia-daily.ru

Назван возраст, в котором жители развивающихся стран чувствуют себя наиболее несчастными.

Автор исследования Дэвид Бланчфлауэр. Его выводы представлены на портале Национального бюро экономических исследований.

Экономист пришел к выводу, что самый трудный для людей, живущих в таких странах, как Беларусь, Россия, Китай и другие, - это 48,2 года. Самое интересное, что эта цифра верна для большинства людей, независимо от их профессии и благосостояния.

У жителей развитых стран – таких как государства Евросоюза, Япония, Норвегия, Канада и США, - «пик несчастья» наступает раньше, в 47,2 года.

Выводы исследователя выглядят вполне логичными. На пороге пятидесятилетия люди, как правило, испытывают наибольшие психологические и физические нагрузки. Серьезной финансовой и моральной поддержки требуют и выросшие, но пока еще не вставшие как следует на ноги дети, и престарелые родители. Между тем физические, психологические ресурсы людей под пятьдесят начинают ощутимо снижаться в силу естественных изменений в организме. Кроме того, приходит осознание, что многие жизненные цели уже вряд ли будут достигнуты. в силу возраста.

Впрочем, предупрежден - значит, вооружен. Возможно, информация, подкрепленная исследованиями, а также понимание универсальности собственных проблем поможет многим осознанно отнестись к своему психологическому здоровью и пережить "опасный возраст" с меньшими моральными потерями.