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Дакар"-2020. Сергей Вязович: провалились до рамы!

14.01.2020 10:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович рассказал о восьмом этапе "Дакара"-2020, о более чем часовом отставании от лидера общего зачета Андрея Каргинова.



- Нам каждый день говорят, что будут мягкие дюны, очень мягко — заправляйте больше топлива. Мы каждый день заправляемся, а оно не кончается, и мягкого песка тоже нету. Но сегодня если с топливом нас опять обманули, то с мягким песком — нет. На 50-м километре мы после прямика шли на большом давлении колес. Был правый поворот и подъем, там застряло много джипов. Они перекрыли канал, я решил не лезть между джипами и развернуться у подножья. И как провалились на перемете три метра шириной и полметра высотой! Провалились до рамы! Леша Вишневский одной машиной не смог нас вытянуть — дождались Саши Василевского и уже двумя машинами вытянули. "Дакар" есть "Дакар": подловил нас на ровном месте.

Положение в общем зачете? Скоростью такие отставания не отыгрываются, но гонка, конечно, может преподнести сюрпризы. Мы как думаем про продвижение вперед, так и обороняем свое третье место: сзади за нами Лопрайс тоже в часе. После сегодняшнего этапа мы понимаем, что никаких гарантий нет. Все еще впереди: четыре этапа, из них два марафонских. Напряжение потихоньку растет, — заявил Вязович в интервью пресс-службе "КАМАЗ-мастера".
 
 
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Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович рассказал о восьмом этапе "Дакара"-2020, о более чем часовом отставании от лидера общего зачета Андрея Каргинова.
 
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