Капотный МАЗ выбрался из песков и остался в тройке лидеров на «Дакаре»

Источник материала: Ежедневник





Капотный МАЗ застрял на песчаном участке восьмого этапа ралли-рейда «Дакар-2020». Но вовремя подоспевшие партнеры по команде помогли вытащить грузовик и удержать третье место в общем зачете, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

Восьмой этап прошел в окрестностях города Вади-ад-Давасир. Спецучасток протяженностью 477 километров растянулся вдоль гор и каньонов. Но для гонщиков основные трудности были связаны с песками и дюнами. Так, на одной из горок застрял МАЗ под управлением Сергея Вязовича. Вскоре на помощь пришел Алексей Вишневский, но его усилий оказалось недостаточно. Лишь когда подъехал Александр Василевский, капотник удалось сдвинуть с места.

Благодаря товарищам Сергей Вязович все же приехал шестым. Его время – 4 часа 39 минут, а отставание от взявшего очередной этап «камазовца» Андрея Каргинова – 18 минут. В общем зачете капотный МАЗ сохраняет третье место, проигрывая лидеру ралли больше часа.

«На ралли пошли первые серьезные спецучастки, хотя для нашей машины дюны были проходимыми. К сожалению, в самом начале мы не ожидали, что они будут настолько мягкими. Буквально на 50-м километре на подъеме застряло много джипов – перекрыли «канал». Я как-то не придал значения, что у подножия может быть так мягко, решил развернуться и не идти вверх со всеми. И вот во время разворота на ровном плато мы буквально провалились и не смогли уже сами выехать, – объясняет пилот Сергей Вязович. – Выбраться смогли только благодаря двум родным экипажам, которые и пришли на помощь. Потеряли где-то 14 минут. Дальше ехали без инцидентов».

МАЗ Алексея Вишневского также финишировал в первой десятке, потратив на трассе 4 часа 50 минут и отстав от победителя на 25 минут. В «абсолюте» экипаж идет восьмым с потерей в 4 часа 15 минут. Александр Василевский завершил заезд на 14-й позиции. На спецучастке он оставил более 5 часов, а проиграл 39 минут. В турнирной таблице «зубр» находится на 11-й строчке с отставанием от лидера в 5 часов 15 минут.

«На этапе было много мягких песков и дюн. Сергей Вязович немного застрял. Я не смог один вытащить грузовик, но вместе с Александром Василевским мы с этим справились. Также два раза не смог подняться на песчаные горки – пришлось сдавать назад. А так финишировал без проблем», – признается пилот Алексей Вишневский.

Девятый ралли-заезд приведет марафон в богатый полезными ископаемыми поселок Харад. Спецучасток растянется на 410 километров. Организаторы готовят гонщиков к жесткому бездорожью и советуют не расслабляться до самого финиша.

Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.