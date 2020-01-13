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В Калининграде началось производство кроссовера KIA Seltos

14.01.2020 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский офис KIA сообщил о том, что на заводе «Автотор» в Калининграде освоен выпуск нового компактного кроссовера Seltos — сборка модели осуществляется по так называемой отверточной технологии, то есть без сварки и окраски кузовов и с минимальной степенью локализации.


В настоящее время калининградское предприятие выпускает Seltos с 149-сильным атмосферным двигателем 2.0 MPI и клиноцепным вариатором, а также с турбонаддувным мотором T-GDI объемом 1,6 л (177 л.с.) и преселективной 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Позже будет освоен выпуск модификации с атмосферным мотором 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатой коробкой («механика» или «автомат»). Версии с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом.


Перед тем как попасть на конвейер, Seltos за 4 месяца прошел соответствующий цикл ездовых испытаний в России — подробности можно узнать из видеоролика ниже. Затем автомобиль полностью разобрали, чтобы инженеры оценили состояние компонентов и устранили недостатки. Как сообщают российские СМИ, KIA уже начала отгрузку первых товарных Seltos дилерам — начало продаж «паркетника» не за горами.

 
 
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На заводе «Автотор» в Калининграде освоен выпуск нового компактного кроссовера Kia Seltos, сборка которого осуществляется по так называемой «отверточной» технологии.
 
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