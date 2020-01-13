Щедрые будни в торговой сети «Радуга». Только 13, 14 и 15 января.
Кофе Nescafe Gold растворимый с добавлением молотого, 190г — 8.49;
Шоколад белый пористый Nestle, 82г — 1.19;
Весовой торт-пирожное собственного производства в асс., кг — 5.99
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Щедрые будни в магазине «Радуга»
14.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
Щедрые будни в торговой сети «Радуга». Только 13, 14 и 15 января.
Кофе Nescafe Gold растворимый с добавлением молотого, 190г — 8.49;
Шоколад белый пористый Nestle, 82г — 1.19;
Весовой торт-пирожное собственного производства в асс., кг — 5.99
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Щедрые будни в торговой сети «Радуга». Только 13, 14 и 15 января.
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