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Щедрые будни в магазине «Радуга»

14.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Щедрые будни в торговой сети «Радуга». Только 13, 14 и 15 января.

Кофе Nescafe Gold растворимый с добавлением молотого, 190г — 8.49;

Шоколад белый пористый Nestle, 82г — 1.19;

Весовой торт-пирожное собственного производства в асс., кг — 5.99



 
 
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Щедрые будни в торговой сети «Радуга». Только 13, 14 и 15 января.
 
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