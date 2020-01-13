На пожаре в агрогородке Дивин работники МЧС спасли мужчину

Источник материала: Виртуальный Брест

13.01.2020 года в года в 23-45 в Кобринский РОЧС поступило сообщение о загорании в нежилом доме в агрогородке Дивин на ул. Октябрьской.





К моменту прибытия к месту вызова спасателей из-под кровли деревянного дома шел дым.

Звеном газодымозащитной службы в подсобном помещении дома на полу, обнаружен и вынесен на чистый воздух хозяин дома, 1987 г. рождения. С ингаляционным отравлением продуктами горения спасенный мужчина госпитализирован.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены постельные принадлежности (матрац).

Причина пожара устанавливается.