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На пожаре в агрогородке Дивин работники МЧС спасли мужчину

14.01.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

13.01.2020 года в года в 23-45 в Кобринский РОЧС поступило сообщение о загорании в нежилом доме в агрогородке Дивин на ул. Октябрьской.

На пожаре в агрогородке Дивин работники МЧС спасли мужчину

К моменту прибытия к месту вызова спасателей из-под кровли деревянного дома шел дым.

Звеном газодымозащитной службы в подсобном помещении дома на полу, обнаружен и вынесен на чистый воздух хозяин дома, 1987 г. рождения. С ингаляционным отравлением продуктами горения спасенный мужчина госпитализирован.

На пожаре в агрогородке Дивин работники МЧС спасли мужчину

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены постельные принадлежности (матрац).

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  13.01.2020 года в года в 23-45 в Кобринский РОЧС поступило сообщение о загорании в нежилом доме в агрогородке Дивин на ул. Октябрьской. К моменту прибытия к месту вызова...
 
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