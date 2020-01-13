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Способы визуализации обучения на уроке литературы

14.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Поискам ответов на актуальные методические вопросы были посвящены Рождественские встречи учителей русского языка и литературы.

Педагоги района стали активными участниками мастер-класса «Способы визуализации обучения на уроке литературы» заместителя директора по учебной работе, учителя квалификационной категории «учитель-методист» государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г.Крупки», члена республиканского клуба педагогических работников «Хрустальный журавль», областного клуба «Флагман» Татьяны Александровны Коновалёнок.

В ходе методического мероприятия учителя познакомились с авторским сайтом «Необыкновенные приключения шестиклассников в домашнем Зазеркалье», углубились в суть приёмов «Облако из слов», «Бриколаж», «Сторителлинг», заочно посетили учебные занятия Татьяны Александровны, высоко оценили их содержательность, огромное воспитательное значение. Учителя-русисты обсудили эффективные способы подготовки учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам работ исследовательского характера, а также особенности участия в конкурсе профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года».

Интересная профессиональная встреча не только вдохновила педагогов на новые интеллектуальные и творческие поиски. Прежде всего она подарила неизгладимые впечатления, неповторимые положительные эмоции.



 
 
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Поискам ответов на актуальные методические вопросы были посвящены Рождественские встречи учителей русского языка и литературы.
 
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