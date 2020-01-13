ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко одержала волевую победу над Се Шувэй на турнире в Аделаиде

14.01.2020 12:23 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Арина Соболенко одержала волевую победу над Се Шувэй на турнире в Аделаиде
Женская теннисная ассоциация

В Аделаиде стартовал женский теннисный турнир с призовым фондом около $780 тыс. Среди его участниц – первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (12-е место в рейтинге WTA).

В первом круге турнира наша спортсменка встречалась с Се Шувэй (36) из Тайваня. Матч для белоруски оказался достаточно сложным, первый сет Соболенко проиграла и была в шаге от проигрыша в решающей третьей партии. Однако при счете 3:5 она сумела переломить ход поединка и выиграла четыре гейма подряд. Итоговая победа Арины Соболенко в трех сетах – 5:7, 6:1, 7:5. Матч продолжался больше двух часов.

Арина Соболенко одержала волевую победу над Се Шувэй на турнире в Аделаиде Александра Саснович проиграла в 1/16 финала турнира в Аделаиде

За выход в четвертьфинал турнира Арина Соболенко поспорит с американкой Бернардой Пера (70). Этот матч предварительно состоится 15 января в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

Напомним, ранее из борьбы в Аделаиде выбыла еще одна белоруска Александра Саснович (99). В первом круге основного раунда наша спортсменка уступила американке Даниэль Коллинз (27). Отметим, что Саснович успешно преодолела два раунда квалификации.

Турнир в Аделаиде завершится 18 января.

Тем временем, стартовали матчи квалификации первого в нынешнем сезоне турнира Большого шлема Australian Open-2020. В женском одиночном разряде успешно стартовала Ольга Говорцова (190). Белоруска не без труда обыграла австралийку Эбби Майерс (323) – 7:5, 7:5. Во втором круге квалификации наша соотечественница встретится с американкой Каролин Доулхайд (148). Для попадания в основную сетку турнира нужно преодолеть три раунда квалификации.

В мужском одиночном разряде с победы в квалификации Australian Open-2020 стартовал Илья Ивашко (148-е место в рейтинге ATP). Наш спортсмен обыграл Лиама Броди (234) из Великобритании – 6:3, 6:0. Во втором раунде квалификации белорус встретится с Денисом Кудлой (115) из США.

Матчи основной сетки Australian-Open-2020 стартуют 20 января.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка успешно стартовала на турнире в Австралии с призовым фондом около $780 тыс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Финберг: Надо было просто сделать укол, но не успел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика