Арина Соболенко одержала волевую победу над Се Шувэй на турнире в Аделаиде

Источник материала: Аргументы и факты

В Аделаиде стартовал женский теннисный турнир с призовым фондом около $780 тыс. Среди его участниц – первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (12-е место в рейтинге WTA).

В первом круге турнира наша спортсменка встречалась с Се Шувэй (36) из Тайваня. Матч для белоруски оказался достаточно сложным, первый сет Соболенко проиграла и была в шаге от проигрыша в решающей третьей партии. Однако при счете 3:5 она сумела переломить ход поединка и выиграла четыре гейма подряд. Итоговая победа Арины Соболенко в трех сетах – 5:7, 6:1, 7:5. Матч продолжался больше двух часов.

За выход в четвертьфинал турнира Арина Соболенко поспорит с американкой Бернардой Пера (70). Этот матч предварительно состоится 15 января в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

Напомним, ранее из борьбы в Аделаиде выбыла еще одна белоруска Александра Саснович (99). В первом круге основного раунда наша спортсменка уступила американке Даниэль Коллинз (27). Отметим, что Саснович успешно преодолела два раунда квалификации.

Турнир в Аделаиде завершится 18 января.

Тем временем, стартовали матчи квалификации первого в нынешнем сезоне турнира Большого шлема Australian Open-2020. В женском одиночном разряде успешно стартовала Ольга Говорцова (190). Белоруска не без труда обыграла австралийку Эбби Майерс (323) – 7:5, 7:5. Во втором круге квалификации наша соотечественница встретится с американкой Каролин Доулхайд (148). Для попадания в основную сетку турнира нужно преодолеть три раунда квалификации.

В мужском одиночном разряде с победы в квалификации Australian Open-2020 стартовал Илья Ивашко (148-е место в рейтинге ATP). Наш спортсмен обыграл Лиама Броди (234) из Великобритании – 6:3, 6:0. Во втором раунде квалификации белорус встретится с Денисом Кудлой (115) из США.

Матчи основной сетки Australian-Open-2020 стартуют 20 января.