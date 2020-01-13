«Откуда так быстро разбогатели эти люди?». Лукашенко прошелся по «толстосумам» из стройотрасли

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко уже минимум в третий раз поднял вопрос об ограничении застройщиков рентабельностью в 5%, а также сообщил, что жилье должны возводить те компании, у которых есть производственная база, а не «стол и табуретка». Об этом президент рассказал на сегодняшнем совещании с руководством правительства. Он также прошелся по «толстосумам» из строительной отрасли.



Фото: пресс-служба президента

Лукашенко сказал, что за последние годы в Беларуси много сделано для увеличения объемов жилищного строительства — в городах выросли целые кварталы, новые дома строятся и на селе. Однако при этом, по его словам, до конца не решен вопрос стоимости строящегося жилья. Он поинтересовался, есть ли у правительства предложения, как снизить цены, и напомнил об опыте государственного завода эффективных промышленных конструкций, который возглавляет брат легенды белорусского хоккея Вадим Салей. Это предприятие как производит панели, так и выступает застройщиком.

«У нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену»

Как сообщает пресс-служба президента, опыт этого завода показал, что застройщик может успешно развиваться и при рентабельности в 5%.

— Цены нормальные, предприятие не рухнуло, не убыточное. А мне тут докладывают, что, если мы этим путем пойдем, будут вымываться какие-то финансовые средства и предприятия в результате рухнут. Все вы имеете жилье, и неплохое. Не забывайте, что есть еще нуждающиеся в жилье, мы должны им помогать. Наша помощь прежде всего заключается в том, чтобы мы помогли им построить жилье по доступным ценам, — сказал Лукашенко.

Он спросил, почему другие предприятия не могут работать при рентабельности 5%.

— Не могут — тогда пусть ждут в очереди: что останется — отдадим им. Мы отдадим строить жилье тем, кто хочет строить, грубо говоря, с пятипроцентной рентабельностью, с меньшими затратами, с более низкими ценами. Мы не будем отбирать — частные, государственные. Вот цена — в нее надо вложиться. У нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы, — добавил президент.

«Надо давать строить жилье тем, кто имеет производственную базу»

На вопросе «толстосумов» Лукашенко остановился более подробно.

— У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье (они просто рвутся в эту сферу), все стали как минимум долларовыми миллионерами. Быстро, в возрасте от 25 до 40 лет. Все, кто серьезно занимался этим строительством. Спрашивается, откуда такая прыть? Даже Америка не знала таких темпов. Спрашивается, откуда так быстро разбогатели эти люди? Слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет. Надо богатеть за свой труд. А не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально, — объяснил президент.

Он также обратил внимание, что жилищным строительством должны заниматься предприятия, у которых есть для этого необходимые ресурсы.

— Это ненормально, когда человек приходит с улицы, ни денег, ни знаний, где-то кусок земли выпросил и начинает строить жилье. У него люди для этого есть? Нет никого. Стол, табуретка. Пошел в тот же трест строительный, они ему построили. Он, ничего не делая, получил хорошие деньги. Поэтому надо давать строить жилье тем, кто имеет производственную базу, — строительным организациям, — сказал Лукашенко.

Что это за эпопея с 5% рентабельностью?

Александр Лукашенко дважды рассказывал о схеме работы с государственным заводом эффективных промышленных конструкций, которым руководит Салей. Схема, судя по всему, такова.

Заводу бесплатно выделяют землю под строительство жилья, он его строит с пятипроцентной рентабельностью, а потом передает государству, которое распоряжается домами по своему усмотрению. Таким образом уже было построено несколько арендных домов в Новинках, а также будет строиться социальное жилье в том же районе.

Но, судя по дальнейшей риторике президента, идею о рентабельности в 5% он хочет распространить и на коммерческое жилье, и на негосударственных застройщиков.

Как рассказывали REALTY.TUT.BY источники на рынке недвижимости, после этого госорганы начали готовить соответствующий проект указа президента. В нем как раз и шла речь про ограничение рентабельности как государственных, так и частных застройщиков. Но фанатов этой идеи не было ни среди первых, ни среди вторых, поэтому первую версию указа завернули на этапе согласования. Потом появилась вторая.

При этом, согласно одной из трактовок, ограничить рентабельностью в 5% хотят только долевое строительство, чтобы оздоровить рынок. Если же застройщик способен сначала строить жилье, а потом продавать — то на него это правило распространяться не будет.

По словам министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка, сейчас средняя рентабельность по отрасли составляет 5,5%, а пороговая рентабельность — не менее 10%, к чему министерство в ближайшей перспективе и стремится.