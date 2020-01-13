Пинчанка Татьяна Холодович признана лучшей легкоатлеткой 2019 года

Источник материала: Пинский Вестник

Продолжается чествование наиболее отличившихся в прошлом сезоне белорусских спортсменов, тренеров, судей.



Белорусская федерация легкой атлетики в шестой раз провела церемонию вручения специальной награды «Атлетика», на которой метательница копья пинчанка Татьяна Холодович вместе с Максимом Недосековым (прыжки в высоту) были названы лучшими спортсменами.



Подробности сообщает сайт БФЛА. «Абсолютно каждый присутствующий в зале ждал этого момента с нетерпением. На протяжении праздника тренеры и спортсмены делились впечатлениями и пытались угадать содержимое конвертов с именами победителей.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский, который в интригующей тишине озвучил гостям имя лучшей легкоатлетки 2019 года Беларуси – Татьяна Холодович! Эта спортсменка открыла свой сезон победой на Кубке Европы по метаниям в словацком Шаморине. В рамках II Европейских игр, которые были определены главным стартом минувшего лета, стала чемпионкой, показав на глазах и при поддержке Президента нашей страны и переполненных трибун Национального олимпийского стадиона «Динамо» прекрасный результат – 67,22 м, немного не дотянув до личного рекорда. Данный показатель позволил ей завершить сезон на второй строчке европейского рейтинга и на четвертой - мирового. На командном чемпионате Европы в Саннесе спортсменка принесла белорусской сборной победные очки, на историческом матче между сборными Европы и США она заняла «серебряную» строчку протокола, а на чемпионате мира завершила выступление шестой», - читаем на bfla.eu.



Само собой разумеется, что лучшим женским тренером был назван Валерий Оксенчук, под началом которого занимается Т.Холодович.







Справедливости ради отметим, что среди номинантов на высшие награды «Атлетики» была еще одна пинчанка - прирожденная барьеристка Эльвира Герман, для которой минувший сезон также был ознаменован как победами, так и неудачами. Но в заветных конвертах ее имя не оказалось. Вот такие авансы и надежды. Напомним, что Э.Герман и Т.Холодович удостаивались почетного звания «Человек года г. Пинска в области физической культуры, спорта и туризма» соответственно в 2017 и 2018 годах.



Саму церемонию в банкетном зале «Minsk Marriotte Hotel» Татьяна пропустила. «Быть может, отложила праздник на следующий год?», - делают предположение спортивные обозреватели bfla.eu.



Однако в рамках вручения премии «Атлетика» все же состоялось награждение пинчан, на этот раз среди ветеранов. Лучшим спортсменом среди мужчин в этой категории был признан 50-летний врач Александр Лемешевский. За последние годы этот большой энтузиаст спорта стал призером и победителем нескольких международных соревнований, а на Европейских играх первенствовал среди ветеранов в прыжках в высоту, за что и был назван спортсменом года в номинации «MASTERS».



Итак, большая белорусская семья королевы спорта подвела итоги уходящего года: дома выступали хорошо, в гостях желательно было бы выглядеть лучше. Впереди год Олимпийский и уже не год, а 190 дней до открытия летних Игр четырехлетия в Токио. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Олимпиада в Японии будет жестким экзаменом для белорусского спорта.



Константин МИХАЙЛОВ



Фото Getty Images и с сайта БФЛА