Курсы валют на 14 января: курс доллара 2.1203, курс евро 2.3613, российский рубль 3.4528

Источник материала: Myfin

14.01.2020: итоги торгов БВФБ

14 января 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.1203, курс евро – 2.3613, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4528.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0075 рубля до 2.1203, что составило 0.35%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0195 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.011 (0.47%), на 14 января 2020 курс составил 2.3613. По итогам месяца евро вырос на 0.0143 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0143 рублей (0.41%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0936 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 36 088 900 24 798 500 24 405 500

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.073 – 2.12 рублей, курс продажи доллара 2.122 – 2.157. Евро можно было продать в диапазоне 2.296 – 2.36 рублей, купить – 2.364 – 2.397.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =61.7 (стоимость 1 доллара равна 61.7 российский рубль),

=61.7 (стоимость 1 доллара равна 61.7 российский рубль), EUR/USD =1.114 (1 евро стоит 1.114 доллар),

=1.114 (1 евро стоит 1.114 доллар), EUR/RUB =68.6 (68.6 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .