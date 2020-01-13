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Гайдукевич: Союз с Россией укрепляет суверенитет Беларуси
Источник материала: Партизан
Глава Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич "объял необъятное" - он утверждает, что союз с Россией на пользу независимости Беларуси.
- Что первично: защита суверенитета РБ (в понимании президента Лукашенко) или разрешение экономических противоречий России и Беларуси?
- Союз с Россией укрепляет суверенитет и независимость Беларуси! Скажу больше: Беларусь заинтересована в сильной России, а Россия в сильной Беларуси, - сказал заместитель председателя Комитета по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, отвечая на вопрос
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Глава Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич "объял необъятное" - он утверждает, что союз с Россией на пользу независимости Беларуси.
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