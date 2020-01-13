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В Давид-Городке водитель сбил пешехода и скрылся

14.01.2020 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 13 января в 21:55 часов 22-летний водитель управлял автомобилем марки «Фольксваген-Каравелла».

В Давид-Городке водитель сбил пешехода и скрылся

Двигаясь по улице Ленинградской в Давид-Городке, напротив дома №12А, совершил наезд на 20-летнего местного жителя, необозначенного световозвращающим элементом и двигавшегося по правому краю проезжей части во встречном направлении, при наличии тротуара.

В Давид-Городке водитель сбил пешехода и скрылся

В Давид-Городке водитель сбил пешехода и скрылся

После чего скрылся с места происшествия. В ходе проведенных розыскных мероприятий автомобиль «Фольксваген-Каравелла» под управлением жителя деревни Большое Малешево был задержан сотрудниками ОГАИ Столинского РОВД в Ольшанах. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение.

В Давид-Городке водитель сбил пешехода и скрылся

Проводится проверка.

 
 
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  По предварительной информации: 13 января в 21:55 часов 22-летний водитель управлял автомобилем марки «Фольксваген-Каравелла». Двигаясь по улице Ленинградской в...
 
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