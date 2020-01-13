В Давид-Городке водитель сбил пешехода и скрылся

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 13 января в 21:55 часов 22-летний водитель управлял автомобилем марки «Фольксваген-Каравелла».





Двигаясь по улице Ленинградской в Давид-Городке, напротив дома №12А, совершил наезд на 20-летнего местного жителя, необозначенного световозвращающим элементом и двигавшегося по правому краю проезжей части во встречном направлении, при наличии тротуара.









После чего скрылся с места происшествия. В ходе проведенных розыскных мероприятий автомобиль «Фольксваген-Каравелла» под управлением жителя деревни Большое Малешево был задержан сотрудниками ОГАИ Столинского РОВД в Ольшанах. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение.





Проводится проверка.