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Впервые в Беларуси пройдет серия турниров по мобильному киберспорту

14.01.2020 14:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Впервые в Беларуси пройдет серия турниров по мобильному киберспорту
Белорусская федерация киберспорта

В 2020 году Белорусская федерация киберспорта проведет турниры по мобильным играм. Помимо Dota 2, FIFA и CS:GO, игроки смогут соревноваться в шести новых дисциплинах, которые были выбраны ими при помощи онлайн-голосования (3977 участников).  Чемпионат по мобильным играм получил название МЭТА Mobile и стал частью регулярной киберспортивной серии МЭТА. В него войдут Clash Royale, WoT Blitz, Hearthstone, PUBG, Brawl Stars, Call Of Duty Mobile.

«2019 год показал — турниры по CS:GO и Dota в Беларуси почти достигли потолка по количеству участников, поэтому было принято решение начать развивать другие дисциплины. Мобильный киберспорт набирает обороты во всем мире, и мы также видим интерес к нему со стороны аудитории. Дисциплины отобраны не случайно: мы ориентировались как на результаты онлайн-голосования, так и на популярность игр в регионе», — рассказал Егор МАЛЫЖЕНКОВ, директор по коммуникациям Белорусской федерации киберспорта.

Первая МЭТА’20 пройдет 26 января, дисциплинами соревнований выступят Counter-Strike: Global Offensive и Clash Royale. Общий призовой фонд турнира составит 4 000 рублей: 3 000 поделят между собой фанаты популярного шутера, еще 1 000 разыграют игроки мобильной стратегии. Желающие попробовать свои силы на чемпионате по Clash Royale должны пройти этап регистрации, игрокам в CS:GO необходимо сыграть онлайн-квалификации.

 

Первые квалификации по CS:GO: http://bit.ly/39VdRRy

Вторые квалификации по CS:GO: http://bit.ly/304S713

Регистрация на турнир по Clash Royale: http://bit.ly/39ZhF4i

Местом проведения МЭТА’20 выступит Дом культуры Минского Тракторного Завода. Онлайн-трансляции турнира пройдут на платформах Twitch, ВКонтакте, а также в прямом эфире телеканала «ЯСНАе TV».

Партнерами МЭТА’20 выступают компании HyperX, LG и MediaCube.

Информационные партнеры: Onliner.by, БелТА, Relax.by, еженедельник «Аргументы и факты», телеканалы Беларусь 5 и «ЯСНАе TV».

***

Белорусская федерация киберспорта — организация, содействующая развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности. Федерация создана 19 ноября 2016 года и за время существования провела более пятнадцати киберспортивных мероприятий.

МЭТА — серия турниров в нескольких дисциплинах, проводимых Белорусской федерацией киберспорта. Основной задачей МЭТА является популяризация киберспорта в стране и повышение профессионального уровня белорусских киберспортсменов.

 
 
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Белорусская федерация киберспорта объявляет о запуске чемпионатов по популярным мобильным дисциплинам
 
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