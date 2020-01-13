ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти ввели налоговые изменения для индивидуальных предпринимателей на 2020 год

14.01.2020 14:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент накануне подписал указ «О налогообложении», который устанавливает новые размеры налоговых ставок, акцизов, вычетов на 2020 год. Некоторые из этих изменения касаются индивидуальных предпринимателей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что изменится для ИП.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

С 1 января для ИП увеличились предельные пороги валовой выручки для упрощенной системы налогообложения. Для применения упрощенной системы налогообложения (с уплатой НДС либо без) он составляет 441 000 рублей вместо прежних 420 000 рублей. Для перехода на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2021 года размер валовой выручки за первые 9 месяцев 2020 года для индивидуальных предпринимателей не должен превысить 330 750 рублей.

С начала года был проиндексирован критерий для признания индивидуальных предпринимателей плательщиками НДС в текущем году. Платить НДС нужно будет тем, чья сумма выручки от реализации товаров, работ, услуг, сдачи имущества в аренду превысит 441 000 рублей (ранее — 420 000 рублей).

Также с 1 января для ИП, а также для адвокатов (работающих индивидуально) и нотариусов (работающих в нотариальный конторах) увеличился размер дохода, при котором положен стандартный налоговый вычет. Сейчас он составляет 2126 рублей (ранее — 1994 рубля). При этом увеличился и сам размер вычета (суммы, не облагаемой налогом). Сейчас он равен 117 рублям, ранее — 110 рублей.

Кроме того, согласно указу, не будут признаваться налоговой тайной некоторые сведения об ИП и об организациях, предоставляемые посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной системы. А именно — об уплачиваемых видах налогов, сборов (пошлин) и применяемых особых режимах налогообложения, о среднесписочной численности работников, а также содержащиеся в годовой бухгалтерской и/или финансовой отчетности.

Напомним, указ президента также вносит некоторые изменения по подоходному налогу для физлиц.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет о налоговых вычетах, предельных порогах валовой выручки для упрощенки и налоговой тайне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые в Беларуси пройдет серия турниров по мобильному киберспорту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика