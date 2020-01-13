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Работник автосервиса чуть не лишился головы во время работы: видео из России
Источник материала: Tut.by
Работник автосервиса в российском Приморье на своем примере продемонстрировал, что будет, если пренебречь техникой безопасности. Мужчина снимал с автомобиля подрамник, но, кажется, не учел, что эта деталь немало весит. Удержать ее он не смог, и в итоге едва не лишился головы. Момент сняла камера видеонаблюдения.
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