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План перехода на экоупаковку утверждён в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стало известно, что правительство утвердило План перехода страны на экоупаковку. В ближайшие год-два будет введена залоговая система обращения тары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместо пластика максимально будут использоваться другие материалы, такие как бумага и стекло. Со 2021 года в общепите перестанут подавать блюда в одноразовой посуде из полимеров.
Получат распространение технологии производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.
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Новости Беларуси. Стало известно, что правительство утвердило План перехода страны на экоупаковку. В ближайшие год-два будет введена залоговая система обращения...
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