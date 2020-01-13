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В сфере особого внимания: подготовка к 75-летию Великой Победы, новые социальные объекты, задачи для М6

14.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания: подготовка к 75-летию Великой Победы, новые социальные объекты, задачи для М6

Вопросы развития автомагистрали М6 обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

В новом году поставлена задача привести в соответствие стандартам дорог первой категории участок Гродно – Щучин, который не вошел в число реконструированных. В планах также обновление пути к международному пограничному переходу «Брузги».

На отрезке между областным центром и Щучином необходимо обновить дорожные знаки, провести мониторинг наличия разделительного барьера на всех участках, где он необходим, установить оградительную сетку. Вблизи агрогородка Обухово будет обустроен освещенный пешеходный переход, он уже проектируется. Жилые дома в деревне Песчанка в направлении белорусско-польской границы предстоит оградить шумозащитным экраном.

Для повышения уровня безопасности на М6, сокращения рисков дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных планируется установка дополнительного сетчатого ограждения. Уже объявлен тендер на закупку трубостоек для закрепления сетки. Согласно прогнозам, эта мера позволит существенно уменьшить вероятность выходов на дорогу лесных животных и, соответственно, уменьшит число столкновений.

Губернатор поручил в течение недели разработать план работ по совершенствованию автомагистрали М6.

– В 2020 году областной центр будет принимать значимое международное мероприятие – III Форум регионов Беларуси и Украины– подчеркнул Владимир Кравцов. – Ожидается прибытие гостей самого высокого уровня. Качество дороги, по которой участники форума будут прибывать к нам, должно быть безупречным.

Губернатор поручил обратить особое внимание на обновление и благоустройство подъездов к областному центру и въездов в Гродно.

Начало года ознаменовалось на Гродненщине торжественным открытием нескольких важных социальных объектов. Открыли двери после реконструкции две школы – в Вороново и Щучине, а также отделение Щучинской центральной районной больницы. В январе предстоят еще два открытия, оба – в городе белорусских атомщиков. В Островце завершается первая очередь реконструкции больницы, которая станет высокотехнологичной межрайонной клиникой, и строительство спортивного комплекса.

Большие планы в регионе на строительство жилья для многодетных семей.

– Эти и другие задачи, намеченные на 2020 год, нужно выполнить качественно и в срок, – поручил губернатор. – Времени на раскачку быть не должно.

Лилия НОВИЦКАЯ

https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Вопросы развития автомагистрали М6 обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир...
 
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