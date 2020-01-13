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Где на Крещение случчане смогут окунуться

14.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Где на Крещение случчане смогут окунуться

19 января в Беларуси отмечается православный праздник Крещение Господне. В этот день многие верующие по традиции окунаются в природных источниках. SlutskGorod узнал, где в этом году случчане смогут провести этот праздник по всем правилам.

Несмотря на то, что в начале 2020-го зима не балует нас морозами, жители Слуцка всё же смогут окунуться на Крещение. Как пояснили в Слуцкой Епархии, в этом году купель организуют только на озере в Покрашево, куда ежегодно приезжают верующие не только из Слуцка и соседних деревень, но жители Солигорска и даже Минска

Освящение купели пройдёт 19 января около 15:00, сообщил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы (агрогородок Греск) отец Александр. Накануне праздника Крещения Господня 18 января, а затем и утром 19 января в храме пройдёт освящение воды.

Набрать святой воды можно будет в  храмах города и района 18 и 19 января:

  • в субботу, 18 января, с 11 до 19 часов
  • в воскресенье, 19 января, с 8 до 19 часов
  • SlutskGorod
 
Теги: Минск
 
 
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19 января в Беларуси отмечается православный праздник Крещение Господне. В этот день многие верующие по традиции окунаются в природных источниках. SlutskGorod узнал,...
 
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