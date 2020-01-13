Где на Крещение случчане смогут окунуться

Источник материала: Слуцк Город





19 января в Беларуси отмечается православный праздник Крещение Господне. В этот день многие верующие по традиции окунаются в природных источниках. SlutskGorod узнал, где в этом году случчане смогут провести этот праздник по всем правилам.

Несмотря на то, что в начале 2020-го зима не балует нас морозами, жители Слуцка всё же смогут окунуться на Крещение. Как пояснили в Слуцкой Епархии, в этом году купель организуют только на озере в Покрашево, куда ежегодно приезжают верующие не только из Слуцка и соседних деревень, но жители Солигорска и даже Минска.

Освящение купели пройдёт 19 января около 15:00, сообщил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы (агрогородок Греск) отец Александр. Накануне праздника Крещения Господня 18 января, а затем и утром 19 января в храме пройдёт освящение воды.

Набрать святой воды можно будет в храмах города и района 18 и 19 января: