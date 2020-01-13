Юлия Гапанович – победитель конкурса «Ученик года-2019»

10 января в Слуцком центре детского творчества состоялось награждение победителей конкурса «Ученик года Минской области-2019». В конкурсе принимали участие 500 учеников.







– Это 500 лучших учеников районного уровня, – отметила начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета Татьяна Апранич. – Это лучшие в учебе, спорте, творческой, проектной и инновационной деятельности. Этот конкурс выявил лидеров учреждений образования области. За каждым учеником – титанический труд.

В разных номинациях победителями были объявлены 25 школьников разных возрастов из всех районов Минской области.

Это ребята, которые достигли результатов в учебной, творческой, спортивной, инновационной, волонтерской деятельности, победители республиканских олимпиад, конференций и конкурсов.

Несвижский район с достоинством представила Гапанович Юлия, учащаяся 9 класса ГУО «Грицкевичский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа». Юлия на протяжении нескольких лет является победителем областных, республиканских и международных конкурсов.





Отрадно, что ребята-победители выдвинули инициативу посетить социально-педагогические центры, центры коррекционно-развивающего обучения, навестить ребят, подарить им частицу своего тепла. Татьяна Апранич назвала это маленьким подвигом подрастающего поколения, которым можно гордиться.





В церемонии награждения финалистов приняли участие заслуженные деятели различных сфер, которые награждали ребят в 5 номинациях: «Учебная деятельность», «Спортивная деятельность», «Творческая деятельность», «Проектная деятельность», «Общественная и трудовая деятельность».





Победителям конкурса вручены свидетельства, памятные статуэтки и знаки главного управления по образованию Минского облисполкома. Кроме того, «лучших учеников» ожидали сладкие подарки, музыкальные номера и творческие сюрпризы.