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В США неизвестный ранил ножом 8 человек

14.01.2020 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Мужчина вооружённый ножом напал на прохожих в американском штате Колорадо,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили 8 человек. 

В США неизвестный ранил ножом 8 человек


Неизвестный совершил три атаки в разных общественных местах. Его смогли обезвредить и задержать сами пострадавшие. После этого злоумышленника передали правоохранительным органам.

В США неизвестный ранил ножом 8 человек

Все раненые были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. По словам полицейских, нападения были совершены без какой-либо системы. Мужчина не был знаком с людьми, которые пострадали от его рук. Сейчас стражи порядка пытаются выяснить мотивы злоумышленника.

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Новости США. Мужчина вооружённый ножом напал на прохожих в американском штате Колорадо,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили 8...
 
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