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В США неизвестный ранил ножом 8 человек
Источник материала: СТВ
Новости США. Мужчина вооружённый ножом напал на прохожих в американском штате Колорадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили 8 человек.
Все раненые были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. По словам полицейских, нападения были совершены без какой-либо системы. Мужчина не был знаком с людьми, которые пострадали от его рук. Сейчас стражи порядка пытаются выяснить мотивы злоумышленника.
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Новости США. Мужчина вооружённый ножом напал на прохожих в американском штате Колорадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили 8...
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