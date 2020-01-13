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Максим Фадеев хочет собрать группу Serebro заново

14.01.2020 15:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продюсер Максим Фадеев заявил, что хочет собрать новую группу Serebro. Информация об этом появилось в его Instagram в качестве ответа одной из подписчиц на соответствующий вопрос.


Максим Фадеев на концерте в Минске в 2019 году. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Максим, будет новое „Серебро“?» — спросила в комментариях подписчица. «Да», — ответил Фадеев.

Напомним, что в октябре 2019 года Фадеев сообщил о закрытии музыкального лейбла MALFA, чьим бессменным руководителям он являлся более 30 лет. Он распустил группу Serebro и оставил без контрактов с лейблом исполнителей Ольгу Серябкину, которая выступает под псевдонимом Molly, а также Исайя, Tereza, Fika и других. Весь контент лейбл отдал бывшим артистам в безвозмездное пользование (за исключением двух певцов, с которыми не смогли договориться). В последний состав группы Serebro входили Ольга Серябкина, Катя Кищук и Татьяна Моргунова.

Уже через два месяца Фадеев представил группу INKI, выступающую в стиле K-pop, которая, вероятно, нацелена на повторение успеха корейских идол-групп.

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Теги: Минск
 
 
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Продюсер Максим Фадеев заявил, что хочет собрать новую группу Serebro. Информация об этом появилось в его Instagram в качестве ответа одной из подписчиц на соответствующий...
 
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