|
Объявлен конкурс на создание логотипа "Пинск - молодежная столица Республики Беларусь 2020"
14.01.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Городской конкурс на создание логотипа проводится в период с 9 января по 24 января 2020 года с целью разработки официального символа «Пинск – Молодежная столица Республики Беларусь 2020».
Для участия в конкурсе необходимо направить организатору конкурса:
заявку на участие (
цветное решение логотипа (бумажный носитель и электронный вариант в формате JPEG);
пояснительную записку, включающую в себя описание идеи (объем - до 1 страницы);
письменное согласие участника в случае победы в конкурсе передать исключительное право на использование представленного им проекта логотипа организаторам конкурса.
Прием пакета документов на участие в конкурсе осуществляется с 9 января по 24 января 2020 года включительно по адресу: 225710 г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 (каб.16), по электронному адресу –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Городской конкурс на создание логотипа проводится в период с 9 января по 24 января 2020 года с целью разработки официального символа «Пинск – Молодежная столица...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)