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Мнение: Между Минском и Москвой начинается полноценная нефтяная война

14.01.2020 15:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политобозреватель Артем Шрайбман считает, что в белорусско-российском нефтяном споре наступил критический момент.



"Мы подходим к интересной развилке в нефтяном споре. Беларусь покупает в январе российской нефти в три раза меньше, чем обычно. Покупает ее у друга президента - Михаила Гуцериева. Просто чтобы себя обеспечить бензином и не останавливать НПЗ, потому что их потом включать обратно дорого.

Минск отказывается подписывать соглашения на условиях России из-за плохой цены и ищет другую нефть. Уже разослали коммерческие предложения, говорит вице-премьер Крутой. Но другая нефть гарантированно будет дороже, если ее не нальет по дружбе какой-нибудь шейх. 

Стратегия взять русских измором мне непонятна. Сегодня Крутой сказал, что Россия не отмахнется от Беларуси, потому что мы потребляем 10% российской нефти. Типа важный рынок. 

Но если конфликт затянется, российские нефтяные компании перебросят эту нефть на рынки, где платят по мировым ценам. Еще и их бюджет получит экспортные пошлины, которые не получает, когда нефть идет в Беларусь.

Если позиция Москвы не меняется, у Минска остается три пути:

1. Жить на минимуме нефти, пока ее поставляет Гуцериев.
2. Покупать где-то дорогую нефть.
3. Повышать ставки в конфликте.


1 и 2 пути - это просто медленное разорение, срыв всех планов по экспорту и новая дыра в бюджете. 3 - это перекрывать транзит нефти под каким-нибудь невинным предлогом типа "труба потекла, надо починить". 

Как отреагирует Россия, тут предсказать невозможно. Это раскручивание спирали конфликта до максимума, полноценная нефтяная война. 

Забавно, что еще месяц назад мало кто сомневался, что они вот-вот подпишут дорожные карты. Теперь это выглядит просто немыслимым. 

После такого битья посуды, даже если нефтегазовые споры как-то разрешатся, нужны будут месяцы, чтобы просто остыть и сделать вид, что мы снова дружим", пишет Шрайбман в своем телеграм-канале.
 
Теги: Минск
 
 
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Политобозреватель Артем Шрайбман считает, что в белорусско-российском нефтяном споре наступил критический момент.
 
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