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Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби

14.01.2020 17:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сколько разных хобби существует в мире? Вряд ли можно сосчитать. Есть и такое, где создаются миниатюрные модели реальных вещей. Зачем? Просто для красоты, и чтобы показать своё мастерство. 

Можно сделать миниатюрную модель чего угодно: еды, дома, музыкального инструмента, оригами. Показываем одиннадцать красивых примеров. 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби
Фото: reddit.com/user/VerySlump 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби
Фото: reddit.com/user/samgoldenchat 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби
Фото: reddit.com/user/lozsuzsa 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби
Фото: reddit.com/user/ccdsmom 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби
Фото: reddit.com/user/myhappyhobby 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби
Фото: reddit.com/user/missdeedas 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби
Фото: reddit.com/user/samgoldenchat 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби
Фото: reddit.com/user/suitcasekid 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби
Фото: reddit.com/user/canas_colours 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби
Фото: reddit.com/user/frizzyfelsa 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби
Фото: reddit.com/user/Cats_Rulez 

Несколько лет назад мы рассказывали о мастере из Жабинки, который создаёт миниатюрных оловянных солдатиков. 

Ради своего хобби учитель истории освоил навыки художника-скульптора, формовщика и литейщика – здесь подробнее

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Сколько разных хобби существует в мире? Вряд ли можно сосчитать. Есть и такое, где создаются миниатюрные модели реальных вещей. Зачем? Просто для красоты, и чтобы...
 
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