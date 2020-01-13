Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби

Источник материала: СТВ

Сколько разных хобби существует в мире? Вряд ли можно сосчитать. Есть и такое, где создаются миниатюрные модели реальных вещей. Зачем? Просто для красоты, и чтобы показать своё мастерство.

Можно сделать миниатюрную модель чего угодно: еды, дома, музыкального инструмента, оригами. Показываем одиннадцать красивых примеров.



Фото: reddit.com/user/VerySlump



Фото: reddit.com/user/samgoldenchat



Фото: reddit.com/user/lozsuzsa



Фото: reddit.com/user/ccdsmom



Фото: reddit.com/user/myhappyhobby



Фото: reddit.com/user/missdeedas



Фото: reddit.com/user/samgoldenchat



Фото: reddit.com/user/suitcasekid



Фото: reddit.com/user/canas_colours



Фото: reddit.com/user/frizzyfelsa



Фото: reddit.com/user/Cats_Rulez

Несколько лет назад мы рассказывали о мастере из Жабинки, который создаёт миниатюрных оловянных солдатиков.