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Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби
Источник материала: СТВ
Сколько разных хобби существует в мире? Вряд ли можно сосчитать. Есть и такое, где создаются миниатюрные модели реальных вещей. Зачем? Просто для красоты, и чтобы показать своё мастерство.
Можно сделать миниатюрную модель чего угодно: еды, дома, музыкального инструмента, оригами. Показываем одиннадцать красивых примеров.
Несколько лет назад мы рассказывали о мастере из Жабинки, который создаёт миниатюрных оловянных солдатиков.
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Сколько разных хобби существует в мире? Вряд ли можно сосчитать. Есть и такое, где создаются миниатюрные модели реальных вещей. Зачем? Просто для красоты, и чтобы...
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