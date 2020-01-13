Где окунуться на Крещение?

Источник материала: Вороновская газета

Гродно и области" width="599" height="363">



Синоптики прогнозируют настоящие, поэтому Крещение в этом году пройдет под знаком плюс. Купели оборудуют вблизи спасательных станций и постов. И на этот раз ничего изо льда вырезать не будут – не из чего.

В Гродно купель традиционно оборудуют на озере Юбилейном. Это место каждый год становится самым массовым. Начнется купание в 13.00, и продлится до 15.00. Окунаются, как показывает опыт, не все пришедшие, многие поддерживают родных и близких. Наплыв людей ожидается большой, ведь в этом году православный праздник выпал на воскресенье.





Крещенская тенденция последних лет – окунаются все от мала до велика. Хотя поначалу это были в основном мужчины. Сейчас же и женщины активно приобщаются к традиции, а тенденция последних лет – участие в купании детей и людей, разменявших седьмой десяток лет.

Есть определенные требования к оборудованию купелей, которых строго придерживаются специалисты. Тщательно проверяется дно, устраняются все посторонние предметы. Границы купели под водой тоже огораживаются, если нет пологого спуска, устанавливается лестница.

Глубина купели не должна превышать 1,7 метра, чтобы обряд могли безопасно пройти как взрослые, так и дети. Рядом всегда дежурят врачи.





Такие меры безопасности обеспечиваются по всей области. Купели вблизи спасательных станций оборудуют в Слониме, Лиде, Зельве и Мостах. Окунуться можно будет вблизи спасательных постов в Волковыске, Щучине, Сморгони, Вороново, Дятлово, в Новогрудском районе на озере Свитязь. Традиционно обряд Крещения пройдет в агрогородке Вертелишки. Здесь гостей будут угощать кашей, чаем и ухой. Купание начнется в 12.00.

Медики напоминают, что к окунанию нужно тщательно готовиться , если вы не моржуете на постоянной основе. Нужно начать обливаться холодной водой за две неделе до окунания. После того, как человек окажется на суше, необходимо насухо вытереться, тепло одеться и выпить горячего чаю. Не стоит сидеть на месте, лучше всего двигаться. Делать все это стоит в прогретой палатке или помещении.





А вот воздержаться от окунания надо гипертоникам и сердечникам, людям с хроническими заболеваниями тоже стоит с осторожностью отнестись к обряду, но если уж есть твердое намерение окунуться, проконсультируйтесь с врачом.