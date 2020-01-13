"Кто больше всех жмет? Могу сказать, кто больше всех жрет". Алексей Бага рубит правду про БАТЭ

Алексей Бага – один из самых харизматичных белорусских тренеров. Но после неудачного для БАТЭ сезона-2019 руководство решило не продлевать с ним контракт.





Сразу после официального расставания с «желто-синими» специалист встретился с Александром Ивулиным и разложил по полочкам причины неудач борисовчан.





После серьезного разговора Ивулин предложил тренеру немного поностальгировать.





Мы взяли камеру и прогулялись по Дроздам, раздавая номинации футболистам БАТЭ.





Кто главный танцор и главный шутник команды? Почему Алексей Бага – топор, а Мукам – модник? Кто не пьет ничего крепче молока, а кто главный тусовщик борисовчан?















