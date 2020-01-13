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Сбои в работе системы ЕРИП возможны утром 15 января
14.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Система ЕРИП может не работать утром 15 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт НКФО «ЕРИП».
С 6.30 до 07.00 будут проводиться плановые работы в автоматизированной информационной системе «Расчет». В этой связи доступ к АИС «Расчет», возможно, будет отсутствовать.
В ЕРИП приносят извинения за возможные неудобства.
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Система ЕРИП может не работать утром 15 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт НКФО «ЕРИП». С 6.30 до 07.00 будут проводиться плановые работы в автоматизированной...
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