Сбои в работе системы ЕРИП возможны утром 15 января

Источник материала: Вороновская газета





Система ЕРИП может не работать утром 15 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт НКФО «ЕРИП».

С 6.30 до 07.00 будут проводиться плановые работы в автоматизированной информационной системе «Расчет». В этой связи доступ к АИС «Расчет», возможно, будет отсутствовать.

В ЕРИП приносят извинения за возможные неудобства.

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