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В Минске мужчина с ножницами ограбил продуктовый магазин

14.01.2020 18:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске мужчина с ножницами ограбил продуктовый магазин
Фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие произошло в Советском районе Минска 12 января. Около 3 часов дня мужчина зашел в продуктовый магазин и, угрожая продавцу канцелярскими ножницами, потребовал выручку.

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По информации пресс-службы МВД, продавец передал 60 рублей неизвестному, который затем скрылся. Правоохранителям удалось оперативно выйти на след подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался 33-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас действиям мужчины будет дана правовая оценка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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