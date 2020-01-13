В Минске мужчина с ножницами ограбил продуктовый магазин

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, происшествие произошло в Советском районе Минска 12 января. Около 3 часов дня мужчина зашел в продуктовый магазин и, угрожая продавцу канцелярскими ножницами, потребовал выручку.

По информации пресс-службы МВД, продавец передал 60 рублей неизвестному, который затем скрылся. Правоохранителям удалось оперативно выйти на след подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался 33-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас действиям мужчины будет дана правовая оценка. По данному факту возбуждено уголовное дело.