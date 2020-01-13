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В Минский зоопарк привезут подругу для камышового кота Брута и пару молодых львов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вновь пополнение в столичном зоопарке. Для камышового кота по кличке Брут весной привезут подругу из Баку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сам нынешний обитатель появился в столице недавно. По размерам он чуть больше обычного кота, с пушистой серой шерстью. Обитает в просторном вольере. Из-за тихого характера увидеть его получается редко. Сотрудники зоопарка надеются, что с появлением невесты у будущей пары сложится не только крепкая дружба, но и появится потомство.
Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
К слову, к концу месяца в зоопарке появится и пара молодых львов. Их привезут из Ташкента. Сотрудники также надеются на потомство.
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Новости Беларуси. Вновь пополнение в столичном зоопарке. Для камышового кота по кличке Брут весной привезут подругу из Баку, сообщили в программе «Столичные...
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