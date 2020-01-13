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В Минский зоопарк привезут подругу для камышового кота Брута и пару молодых львов

14.01.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Вновь пополнение в столичном зоопарке. Для камышового кота по кличке Брут весной привезут подругу из Баку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минский зоопарк привезут подругу для камышового кота Брута и пару молодых львов

Сам нынешний обитатель появился в столице недавно. По размерам он чуть больше обычного кота, с пушистой серой шерстью. Обитает в просторном вольере. Из-за тихого характера увидеть его получается редко. Сотрудники зоопарка надеются, что с появлением невесты у будущей пары сложится не только крепкая дружба, но и появится потомство.

В Минский зоопарк привезут подругу для камышового кота Брута и пару молодых львов

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Приехал он к нам в начале декабря из новосибирского зоопарка. Родился в апреле 2019 года, то есть он еще совсем юный котик – в дикой природе коты живут до 15 лет.

В Минский зоопарк привезут подругу для камышового кота Брута и пару молодых львов

К слову, к концу месяца в зоопарке появится и пара молодых львов. Их привезут из Ташкента. Сотрудники также надеются на потомство.

Люди в материале: Оксана Буко
 
 
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Новости Беларуси.  Вновь пополнение в столичном зоопарке. Для камышового кота по кличке Брут весной привезут подругу из Баку, сообщили в программе «Столичные...
 
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