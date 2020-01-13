Минское «Динамо» играет в гостях с ЦСКА. Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» начинает сегодня выездное турне в КХЛ. В Москве «зубры» сыграют с ЦСКА.

Минчане в последнем матче уступили дома «Спартаку» (1:5) и по-прежнему занимают последнее место в КХЛ.

Перед вылетом клуб отправил в фарм-клуб вратаря Михаила Карнаухова, вызвав на его место Александра Осипкова.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается ЦСКА, то действующие обладатели Кубка Гагарина подтверждают свой класс и в нынешнем сезоне, занимая первое место во всей КХЛ.

Аналитики букмекерской конторы Favbet не сомневаются в победе хозяев. Коэффициент на викторию ЦСКА — 1,11, на «Динамо» — 8,20.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовал 91 человек Что ждет "зубров" в Москве в игре против ЦСКА? Поражение 29% Крупное поражение 60% "Динамо" победит 11% Все опросы

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30.

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