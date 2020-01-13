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Минское «Динамо» играет в гостях с ЦСКА. Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» начинает сегодня выездное турне в КХЛ. В Москве «зубры» сыграют с ЦСКА.
Минчане в последнем матче уступили дома «Спартаку» (1:5) и по-прежнему занимают последнее место в КХЛ.
Перед вылетом клуб отправил в фарм-клуб вратаря Михаила Карнаухова, вызвав на его место Александра Осипкова.
Что касается ЦСКА, то действующие обладатели Кубка Гагарина подтверждают свой класс и в нынешнем сезоне, занимая первое место во всей КХЛ.
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30.
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Минское «Динамо» начинает сегодня выездное турне в КХЛ. В Москве «зубры» сыграют с ЦСКА.
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