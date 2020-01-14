﻿ Похититель девушки в Бресте получил 11 лет колонии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Похититель девушки в Бресте получил 11 лет колонии

14.01.2020 18:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

14 января суд Московского района Бреста вынес приговор 29-летнему жителю Кобринского района, который обвинялся в похищении девушки, умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, насилии в отношении лица, выполняющего общественный долг. Мужчина получил 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба суда.

Кроме этого, молодой должен заплатить 150 базовых величин штрафа (4050 рублей). Автомобиль Volkswagen Jetta и бита как средства орудия преступления конфискованы, пишет reform.by

История произошла 30 сентября 2019 года. Молодой человек затолкал в багажник автомобиля 21-летнюю девушку, с которой раньше встречался. Это увидел дворник и попытался помешать машине уехать. Дворник стал перед автомобилем, но водитель поехал прямо на него.

Мужчина направился в Жабинковский район. Когда машина остановилась возле деревни Бусни, девушке удалось выбраться из багажника. Она попыталась убежать, но мужчина догнал ее и не менее двух раз ударил по голове битой. Повреждения отнесли к категории тяжких.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 января суд Московского района Бреста вынес приговор 29-летнему жителю Кобринского района, который обвинялся в похищении девушки, умышленном причинении тяжкого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Случчанке, попавшей в страшное ДТП под Солигорском, собирают на дорогостоящее лечение в Германии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика