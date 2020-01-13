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В Молодечно спасли двух человек на пожаре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Молодечно два человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Огнем повреждена мебель. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем при курении.
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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Молодечно два человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в квартире на втором...
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