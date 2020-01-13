|
В Дзержинском районе сбили пенсионерку на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом. Пенсионерка погибла под колесами микроавтобуса в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Авария произошла утром рядом с агрогородком Петковичи. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом. Пенсионерка погибла под колесами микроавтобуса в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)