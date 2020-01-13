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ЕРИП расширил список услуг
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В работе ЕРИП утром 14 января произошел сбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пользователи не могли оплатить товары и услуги через систему и получали сообщение: «Не удалось соединиться с сервисом ЕРИП». Проблему устранили оперативно.
Появилась возможность делать новые платежи через ЕРИП. Охотники, которые состоят в Белорусском обществе охотников и рыболовов, могут оплатить взносы с помощью телефона или компьютера. Подтвердить оплату взноса, который делается раз в год, можно электронной квитанцией.
С 3 февраля будет снижен размер комиссии за прием платежей по QR-кодам через ЕРИП.
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Новости Беларуси. В работе ЕРИП утром 14 января произошел сбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пользователи не могли оплатить товары и услуги через...
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