«Белтелеком» поднимает цены на услуги электросвязи на 5%

Источник материала: Tut.by

«Белтелеком» планирует повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи (в том числе на некоторые тарифы для доступа в интернет) в среднем на 5% уже с 25 января. Например, стоимость пакета услуг «ЯСНА 100» увеличится на 33 копейки в расчете на одну услугу. Об этом сообщается на сайте оператора.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Оператор отмечает, что решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен — это позволит поддержать уровень окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019-го.

Но при этом изменение стоимости не коснется:

регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи;

услуг доступа в линейно-кабельные сооружения;

услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к сети Интернет для операторов электросвязи;

услуг хостинга, видеоконтроля и др.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь .