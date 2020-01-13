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«Белтелеком» поднимает цены на услуги электросвязи на 5%

14.01.2020 19:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белтелеком» планирует повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи (в том числе на некоторые тарифы для доступа в интернет) в среднем на 5% уже с 25 января. Например, стоимость пакета услуг «ЯСНА 100» увеличится на 33 копейки в расчете на одну услугу. Об этом сообщается на сайте оператора.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Оператор отмечает, что решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен — это позволит поддержать уровень окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019-го.

Но при этом изменение стоимости не коснется:

  • регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи;
  • услуг доступа в линейно-кабельные сооружения;
  • услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к сети Интернет для операторов электросвязи;
  • услуг хостинга, видеоконтроля и др.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.

 
 
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Оператор отмечает, что решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен.
 
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