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«Белтелеком» поднимает цены на услуги электросвязи на 5%
Источник материала: Tut.by
«Белтелеком» планирует повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи (в том числе на некоторые тарифы для доступа в интернет) в среднем на 5% уже с 25 января. Например, стоимость пакета услуг «ЯСНА 100» увеличится на 33 копейки в расчете на одну услугу. Об этом
Оператор отмечает, что решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен — это позволит поддержать уровень окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019-го.
Но при этом изменение стоимости не коснется:
C обновленными тарифами можно ознакомиться
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Оператор отмечает, что решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен.
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