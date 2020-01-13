Александр Класковский: Лукашенко ощутимо взяли за горло

"Белсат" . Кто-то скажет: а надо ли доверять любому сливу московских СМИ? Вот и вице-премьер РФ Дмитрий Козак на днях с невинным видом заявил прессе, что российское правительство не регулирует цены на нефть для Беларуси, нефтяная отрасль работает на рыночных условиях, пишет политический обозреватель Александр Класковский в своей колонке на сайте телеканала





Да, но почему тогда Александр Лукашенко весь декабрь и очно, и по телефону пытался решить вопросы энергоносителей именно с Владимиром Путиным? Причем эту повестку дня подтверждали пресс-службы, подчиненные обоих президентов. Открытым текстом сообщалось, что даны соответствующие поручения правительствам. Неужели Козак не в курсе указаний из Кремля?









Принуждение к интеграции продолжается





Такова уж специфика отношений заклятых союзников, что между ними практически не бывает чисто хозяйственных споров, всегда нужно искать ядовитую примесь политики.





Нынешний нефтяной конфликт – не исключение. Как утверждает источник «Коммерсанта», «Москва не видит оснований идти на уступки Минску, учитывая, что страны не могут уладить противоречия относительно дорожных карт по интеграции экономик двух стран».





Да, формально это белорусская сторона не согласна закупать нефть с уплатой премии в районе 10 долларов за тонну российским нефтяным компаниям (НК). Но дело в том, что Лукашенко чувствует себя обманутым и пытается хоть как-то сократить дополнительные издержки.





Ведь заявление, что российские НК готовы поставлять нефть на рыночных условиях 2019 года, формально звучит правильно, но по сути – издевательски. Потому что нефть автоматом дорожает примерно на 20 долларов за тонну в результате налогового маневра, компенсацию за который Москва согласна выплачивать Беларуси только при условии унификации налогового законодательства двух стран.





Проще говоря, Лукашенко вынуждают подписать пакет дорожных карт «углубленной интеграции», выполнение которых, по мнению независимых экспертов, лишит Беларусь как минимум части финансово-экономического суверенитета. А вы говорите: спор хозяйствующих субъектов.









Сдавайся или…





И еще один штрих: «Коммерсант» отмечает, что поскольку доводить ситуацию до полноценного кризиса Россия не хочет, то поставлять нефть в Беларусь разрешено компаниям Михаила Гуцериева.





К слову, тот хоть и друг Лукашенко, но все же бизнесмен и вряд ли стал бы поставлять нефть себе в убыток. Значит, и другие российские НК не разорились бы, отказавшись от премии. Которая сомнительна как минимум по двум причинам. Во-первых, потому, что устанавливалась во времена, когда нефть была почти вдвое дороже. Во-вторых, потому, что качество российской нефти в последние годы сильно упало.





Управляя же поведением своих НК, Кремль пытается устроить у союзника регулируемый кризис. Две компании Гуцериева предполагают поставить в январе 750 тысяч тонн нефти, что позволит белорусским НПЗ работать вполсилы, обеспечивать внутренний рынок. А вот экспорт нефтепродуктов – один из главных источников пополнения бюджета – приостановлен.





То есть Лукашенко ощутимо взяли за горло как раз накануне президентской кампании. И вопрос тут не в 10 долларах премии. Вопрос в том, сдастся ли белорусское руководство на милость Москвы, пойдет ли на «углубленную интеграцию».





Куда ни кинь, всюду клин





Лукашенко прекрасно понимает, чем пахнет подписание дорожных карт на условиях Кремля (особенно если дожмут с 31-й, в которой единая валюта и наднациональные органы). Недаром твердит, что «мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг – мы потеряем всё» (да уж, вдохновляющее описание достижений своего четвертьвекового правления и пресловутой белорусской стабильности).





Понятно, что в обрисовке белорусского вождя во всем виновато циничное российское руководство, которое при установлении цен на энергоресурсы не учитывает факт совместного гниения в окопах Великой Отечественной. То обстоятельство, что к нынешнему аховому положению привела многолетняя однобокая ориентация режима на Россию, старательно затушевывается.





Но как бы то ни было, Москва слезам не верит. Каким может быть серьезный ответ Минска на ее расчетливый энергетический прессинг?





Резко повысить тариф на прокачку российской нефти Минск в одностороннем порядке не может, он в этом смысле связан четко прописанными договоренностями с Москвой.





Альтернативные поставки нефти? Да, перед Новым годом Лукашенко отдал такое распоряжение, но пока о них не слышно. Польский эксперт Войцех Якубик заявил «Белсату»:





«Чтобы из Польши в Беларусь шли регулярные коммерческие поставки, нужно строить инфраструктуру. Из того, что мы знаем, слышим от польского нефтяного оператора, с официальной белорусской стороны в этом нет заинтересованности».









То есть вполне возможно, что Минск в этом плане лишь пытается напугать Москву риторически. Равно как и намеками, что может остановить транзит российской нефти через Беларусь. Такое обострение ситуации для Лукашенко слишком рискованно: можно нарваться уже не на холодный расчет, а на гнев Кремля со всеми вытекающими последствиями.





Тем более рискованно выходить из союзных договоренностей, оборонного альянса и пр. Это те красные линии, переход которых может накликать на Беларусь украинский сценарий.









Мыши плакали, кололись…





Что же в сухом остатке? Как бы ни пытался оправдаться официальный лидер, сегодня уже не только политологам, но и простому обывателю ясно, что «батька» продул Кремлю многолетнюю интеграционную игру.





По сути, это политическое банкротство. И оно наверняка аукнулось бы, будь в Беларуси выборы. Однако в нынешнем году пройдет лишь очередная спецоперация по оформлению нового срока правления Лукашенко.





Вдобавок он – отнюдь не Петр I (хоть и пытался себя с ним сравнить) и не Ли Куан Ю. То есть и реформ под патронажем сильной руки, способных ослабить зависимость от России, белорусы не дождутся. Что сам Лукашенко подтвердил на сегодняшнем совещании, заявив, что «принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными».





Короче, мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.