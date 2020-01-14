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На Эльбрусе спасли белорусского альпиниста

14.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский альпинист получил травмы во время восхождения на Эльбрус, его эвакуировали спасатели, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«Во вторник на высоте 4800 метров в районе скал Пастухова на Эльбрусе альпинист-одиночка 1983 года рождения из Минска получил травму вследствие падения и попросил о помощи», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, мужчина зарегистрировал свой маршрут в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. В поисково-спасательных работах участвовало шестеро спасателей и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что юный американец выжил в горах благодаря таймеру на телефоне. Понимая, что ему грозит переохлаждение и потеря сознания, Стэйси-Алькантара старался не спать и ставил звуковые сигналы на смартфоне каждые полчаса.



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Теги: Минск
 
 
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В поисково-спасательных работах участвовало шестеро спасателей и две единицы техники.
 
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