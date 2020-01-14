На Эльбрусе спасли белорусского альпиниста

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский альпинист получил травмы во время восхождения на Эльбрус, его эвакуировали спасатели, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«Во вторник на высоте 4800 метров в районе скал Пастухова на Эльбрусе альпинист-одиночка 1983 года рождения из Минска получил травму вследствие падения и попросил о помощи», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, мужчина зарегистрировал свой маршрут в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. В поисково-спасательных работах участвовало шестеро спасателей и две единицы техники.