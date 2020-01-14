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На Эльбрусе спасли белорусского альпиниста
14.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский альпинист получил травмы во время восхождения на Эльбрус, его эвакуировали спасатели, передает
По данным МЧС, мужчина зарегистрировал свой маршрут в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. В поисково-спасательных работах участвовало шестеро спасателей и две единицы техники.
Ранее сообщалось, что юный американец
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В поисково-спасательных работах участвовало шестеро спасателей и две единицы техники.
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